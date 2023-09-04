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Экотропы Тебердинского нацпарка открыли для посещения туристов

Экотропы Тебердинского нацпарка открыли для посещения туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Посетители Тебердинского нацпарка в КЧР снова могут посещать его экомаршруты. Ранее там произошел крупный пожар, охвативший более 5 га.

В понедельник, 4 сентября, в Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии после паузы, вызванной крупным лесным пожаром, открыли доступ на экомаршруты. Об этом рассказал представитель парка.

"С сегодняшнего дня приказом директора нацпарка отменены все ограничения, введенные ранее из-за чрезвычайной пожарной опасности. В настоящее время все маршруты открыты для посещения"

– администрация парка

Что произошло?

Вечером 30 августа поступила информация о лесном пожаре в нацпарке, охватившем 0,2 га. За ночь площадь пожара выросла до 3,1 га, а затем превысила 5 га. На фоне пожара доступ ко всем экомаршрутам был ограничен.

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