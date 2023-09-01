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Пожар в Тебердинском нацпарке мешает тушить густой дым

Пожар в Тебердинском нацпарке мешает тушить густой дым
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вертолеты не всегда могут участвовать в тушении пожара в Тебердинском нацпарке, их работе мешает дым. Наземное тушение осложнено рельефом местности.

Природный пожар в Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии тушат с воздуха, но работы затруднены из-за плотного дыма.

Региональное МЧС около полудня сегодня сообщало, что вертолеты Ми-8 не могли подключиться к борьбе с огнем в связи с сильным задымлением. На данный момент видимость улучшилась и авиация подключилась к тушению.

"Авиация МЧС России продолжает работу по защите населенного пункта и объектов инфраструктуры поселка Домбай в районе тушения лесного пожара в Карачаевском городском округе"

– МЧС по КЧР

Возгорание случилось вечером 30 августа, сейчас огонь распространился примерно на 4 га. В тушении задействованы пожарные и спасатели, нацпарк находится в горах, рельеф и опасность камнепадов затрудняют работу и передвижение огнеборцев.

Пожар продолжает уничтожать Тебердинский нацпарк

Пожар продолжает уничтожать Тебердинский нацпарк

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