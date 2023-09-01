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Пожар продолжает уничтожать Тебердинский нацпарк

Пожар продолжает уничтожать Тебердинский нацпарк
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лес в национальном парке продолжает гореть. К борьбе с огнем привлечены 142 человека личного состава.

Тушение пожара, охватившего Тебердинский нацпарк в Карачаево-Черкесии, продолжаются.

"Накануне с наступлением темноты работы по тушению были временно приостановлены. Для окарауливания территории пожара на месте дежурили 20 специалистов. Работы по ликвидации лесного пожара возобновили сегодня ранним утром"

– пресс-служба в ГУ МЧС по КЧР

Уточняется, что на месте работает 142 человека личного состава и более трех десятков единиц техники.

Отметим, что первый очаг возгорания был обнаружен 29 августа в труднодоступной горной местности, на следующий день возгорание было ликвидировано, однако вечером появился новый очаг. Накануне сообщалось, что территория парка закрыта для посещения туристов.

Пожар в Тебердинском нацпарке охватил почти 4 га

Пожар в Тебердинском нацпарке охватил почти 4 га

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