Пожар в Тебердинском нацпарке охватил почти 4 га

Опубликовано: 17:58, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР продолжает разрастаться пожар, вспыхнувший в Тебердинском нацпарке в среду вечером. Его площадь на данный момент составляет почти 4 га.

Площадь пожара, вспыхнувшего в Тебердинском национальном парке, выросла до 3,9 га. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

В тушении принимают участие 134 человека и 34 единицы техники, задействованы два вертолета Ми-8.

Всего в 4 км от очага возгорания находится поселок Домбай, однако ему ничего не угрожает из-за естественных преград в виде ручьев.

Что произошло?

Информация о лесном пожаре на территории нацпарка поступила в среду вечером, его площадь составляла 0,2 га. К утру 30 августа огонь охватил 3,1 га, после чего было принято решение полностью ограничить доступ ко всем экологическим маршрутам.