Тебердинский нацпарк закрыли для туристов из-за опасности пожаров

Высокая пожароопасность привела к закрытию всех туристических маршрутов в Тебердинском нацпарке.
В связи с повышенным риском пожаров, на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии закрыли для туристов возможность помещения экологических маршрутов.
"Все маршруты закрыты до публикации приказа об открытии"
– пресс-служба администрации парка
В администрации уточнили, что соответствующий приказ был издан директором нацпарка. В этой связи незамедлительно для посещения были закрыты все маршрут – их в общей сложности около 15.
На территории нацпарка установлены от четвертого до пятого классы опасности возникновения пожаров.