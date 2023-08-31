Тебердинский нацпарк закрыли для туристов из-за опасности пожаров

Опубликовано: 10:27, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Высокая пожароопасность привела к закрытию всех туристических маршрутов в Тебердинском нацпарке.

В связи с повышенным риском пожаров, на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии закрыли для туристов возможность помещения экологических маршрутов.

"Все маршруты закрыты до публикации приказа об открытии"

– пресс-служба администрации парка

В администрации уточнили, что соответствующий приказ был издан директором нацпарка. В этой связи незамедлительно для посещения были закрыты все маршрут – их в общей сложности около 15.

На территории нацпарка установлены от четвертого до пятого классы опасности возникновения пожаров.