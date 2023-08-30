Повышенная пожароопасность в Карачаево-Черкесии будет сохраняться до сентября

Опубликовано: 18:32, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей КЧР предупредили о повышенной угрозе природных пожаров. Введенное ранее в регионе экстренное предупреждение о пожароопасности будет действовать до пятницы.

В Карачаево-Черкесии 30 августа продлили введенное ранее экстренное предупреждение об угрозе природных пожаров. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по КЧР.

До конца сегодняшнего дня, а также 31 августа в большей части республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 4-го класса, а на севере и юге – 4-го класса.

В ведомстве отмечают, что в ближайшие два дня увеличивается риск возникновения ЧС, связанных с пожарами.

В связи с этим в МЧС напоминают, что гражданам запрещается разводить костры рядом с созревшими сельхозкультурами, складами древесины, возле густых зарослей и молодых хвойных деревьев, а также под свисающими кронами деревьев.