РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Повышенная пожароопасность в Карачаево-Черкесии будет сохраняться до сентября

Повышенная пожароопасность в Карачаево-Черкесии будет сохраняться до сентября
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей КЧР предупредили о повышенной угрозе природных пожаров. Введенное ранее в регионе экстренное предупреждение о пожароопасности будет действовать до пятницы.

В Карачаево-Черкесии 30 августа продлили введенное ранее экстренное предупреждение об угрозе природных пожаров. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по КЧР.

До конца сегодняшнего дня, а также 31 августа в большей части республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 4-го класса, а на севере и юге – 4-го класса.

В ведомстве отмечают, что в ближайшие два дня увеличивается риск возникновения ЧС, связанных с пожарами.

В связи с этим в МЧС напоминают, что гражданам запрещается разводить костры рядом с созревшими сельхозкультурами, складами древесины, возле густых зарослей и молодых хвойных деревьев, а также под свисающими кронами деревьев.

В нацпарке КЧР ликвидировали пожар

В нацпарке КЧР ликвидировали пожар

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version