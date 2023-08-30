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В нацпарке КЧР ликвидировали пожар

В нацпарке КЧР ликвидировали пожар
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МЧС сообщило о ликвидации пожара в национальном парке Карачаево-Черкесии. Огонь охватил 0,5 га. В уничтожении участвовали свыше 30 человек и 16 единиц техники.

В Тебердинском национальном парке, который находится на территории Карачаево-Черкесии, потушили возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что огонь охватил 0,5 га. В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и 16 единиц техники.

Пожар в Карачаево-Черкесии

Пожар в парке в КЧР вспыхнул вечером 29 августа. По сообщениям ведомства, загорелась лесная подстилка в урочище Гоначхир, которая находится в 8 км от поселка Домбай.

В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес

В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес

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