В нацпарке КЧР ликвидировали пожар

МЧС сообщило о ликвидации пожара в национальном парке Карачаево-Черкесии. Огонь охватил 0,5 га. В уничтожении участвовали свыше 30 человек и 16 единиц техники.
В Тебердинском национальном парке, который находится на территории Карачаево-Черкесии, потушили возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что огонь охватил 0,5 га. В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и 16 единиц техники.
Пожар в Карачаево-Черкесии
Пожар в парке в КЧР вспыхнул вечером 29 августа. По сообщениям ведомства, загорелась лесная подстилка в урочище Гоначхир, которая находится в 8 км от поселка Домбай.