В нацпарке КЧР ликвидировали пожар

Опубликовано: 16:20, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МЧС сообщило о ликвидации пожара в национальном парке Карачаево-Черкесии. Огонь охватил 0,5 га. В уничтожении участвовали свыше 30 человек и 16 единиц техники.

В Тебердинском национальном парке, который находится на территории Карачаево-Черкесии, потушили возгорание, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что огонь охватил 0,5 га. В ликвидации пожара принимали участие 33 человека и 16 единиц техники.

Пожар в Карачаево-Черкесии

Пожар в парке в КЧР вспыхнул вечером 29 августа. По сообщениям ведомства, загорелась лесная подстилка в урочище Гоначхир, которая находится в 8 км от поселка Домбай.