В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес

Опубликовано: 13:15, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тебердинском нацпарке в КЧР во вторник вечером вспыхнул пожар, охвативший 0,5 га. К настоящему время огонь локализован.

В Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила вечером 29 августа ближе к 20:00.

Огонь охватил лесную подстилку, которая располагается в 8 км от поселка Домбай. Населенному пункту ничего не угрожает из-за находящихся на пути огня ручьев, уточнили в ведомстве.

К настоящему времени огонь локализован.

"Пожар в Тебердинском нацпарке локализован на площади 0,5 га. На месте работает группировка сил и средств в количестве 33 человек, 16 единиц техники" – МЧС