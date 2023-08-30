В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес

В Тебердинском нацпарке в КЧР во вторник вечером вспыхнул пожар, охвативший 0,5 га. К настоящему время огонь локализован.
В Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила вечером 29 августа ближе к 20:00.
Огонь охватил лесную подстилку, которая располагается в 8 км от поселка Домбай. Населенному пункту ничего не угрожает из-за находящихся на пути огня ручьев, уточнили в ведомстве.
К настоящему времени огонь локализован.
"Пожар в Тебердинском нацпарке локализован на площади 0,5 га. На месте работает группировка сил и средств в количестве 33 человек, 16 единиц техники" – МЧС