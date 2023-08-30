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В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес

В Тебердинском нацпарке в Карачаево-Черкесии горит лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Тебердинском нацпарке в КЧР во вторник вечером вспыхнул пожар, охвативший 0,5 га. К настоящему время огонь локализован.

В Тебердинском национальном парке в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила вечером 29 августа ближе к 20:00.

Огонь охватил лесную подстилку, которая располагается в 8 км от поселка Домбай. Населенному пункту ничего не угрожает из-за находящихся на пути огня ручьев, уточнили в ведомстве.

К настоящему времени огонь локализован.

"Пожар в Тебердинском нацпарке локализован на площади 0,5 га. На месте работает группировка сил и средств в количестве 33 человек, 16 единиц техники" – МЧС

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

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