Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Опубликовано: 16:51, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие два дня риск возникновения природных пожаров в КЧР будет выше обычного. Максимальная пожароопасность объявлена на севере и юге республики.

В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за возросшей угрозы природных пожаров. Об этом информирует региональный главк МЧС.

На севере и юге республики 28 и 29 августа местами ожидается пожароопасность 5-го класса, а в остальных районах – 4-го класса.

Местных жителей и гостей республики предупреждают о риске возникновения ЧС, включая лесные пожары, возгорания в районе водоемов с камышами, а также на объектах экономики и в находящихся в пожароопасной зоне населенных пунктах.

В МЧС обращают внимание на то, что необходимо очень осторожно обращаться с огнем и отказаться от разведения костров в лесу и степных территориях.