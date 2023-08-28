РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие два дня риск возникновения природных пожаров в КЧР будет выше обычного. Максимальная пожароопасность объявлена на севере и юге республики.

В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за возросшей угрозы природных пожаров. Об этом информирует региональный главк МЧС.

На севере и юге республики 28 и 29 августа местами ожидается пожароопасность 5-го класса, а в остальных районах – 4-го класса.

Местных жителей и гостей республики предупреждают о риске возникновения ЧС, включая лесные пожары, возгорания в районе водоемов с камышами, а также на объектах экономики и в находящихся в пожароопасной зоне населенных пунктах.

В МЧС обращают внимание на то, что необходимо очень осторожно обращаться с огнем и отказаться от разведения костров в лесу и степных территориях.

В Кабардино-Балкарии объявлен максимальный уровень пожарной опасности

В Кабардино-Балкарии объявлен максимальный уровень пожарной опасности

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
615 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version