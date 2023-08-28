Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В ближайшие два дня риск возникновения природных пожаров в КЧР будет выше обычного. Максимальная пожароопасность объявлена на севере и юге республики.
В Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение из-за возросшей угрозы природных пожаров. Об этом информирует региональный главк МЧС.
На севере и юге республики 28 и 29 августа местами ожидается пожароопасность 5-го класса, а в остальных районах – 4-го класса.
Местных жителей и гостей республики предупреждают о риске возникновения ЧС, включая лесные пожары, возгорания в районе водоемов с камышами, а также на объектах экономики и в находящихся в пожароопасной зоне населенных пунктах.
В МЧС обращают внимание на то, что необходимо очень осторожно обращаться с огнем и отказаться от разведения костров в лесу и степных территориях.