В Кабардино-Балкарии объявлен максимальный уровень пожарной опасности

Опубликовано: 13:50, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В понедельник и вторник в КБР местами ожидается максимальная пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило в республике штормовое предупреждение

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В северо-восточной и центральной части республики 28 и 29 августа ожидается повышенная пожароопасность 5 класса.

Сегодня и завтра риск пожаров существует в городском округе Нальчика и в шести районах – Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Терском и Урванском. Максимальный уровень пожарной опасности распространяется также на предгорные территории Зольскогом, Чегемского и Черекского районов.