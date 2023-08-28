РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Кабардино-Балкарии объявлен максимальный уровень пожарной опасности

В Кабардино-Балкарии объявлен максимальный уровень пожарной опасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В понедельник и вторник в КБР местами ожидается максимальная пожароопасность. В связи с этим МЧС объявило в республике штормовое предупреждение

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В северо-восточной и центральной части республики 28 и 29 августа ожидается повышенная пожароопасность 5 класса.

Сегодня и завтра риск пожаров существует в городском округе Нальчика и в шести районах – Баксанском, Лескенском, Майском, Прохладненском, Терском и Урванском. Максимальный уровень пожарной опасности распространяется также на предгорные территории Зольскогом, Чегемского и Черекского районов.

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1315 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version