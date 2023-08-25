Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности

Опубликовано: 14:36, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР сегодня и завтра возрастает риск возникновения пожаров в северо-восточной и центральной частях республики. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 25 и 26 августа в северо-восточной и центральной частях КБР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

В ближайшие дни возрастает риск пожаров в городском округе Нальчика, Прохладненском, Майском, Терском, Лескенском, Урванском и Баксанском районах, а также в предгорных территориях Зольского, Чегемского и Черекского районов.