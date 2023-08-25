РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности

Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КБР сегодня и завтра возрастает риск возникновения пожаров в северо-восточной и центральной частях республики. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 25 и 26 августа в северо-восточной и центральной частях КБР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

В ближайшие дни возрастает риск пожаров в городском округе Нальчика, Прохладненском, Майском, Терском, Лескенском, Урванском и Баксанском районах, а также в предгорных территориях Зольского, Чегемского и Черекского районов.

В Карачаево-Черкесии продлили предупреждение о пожароопасности

В Карачаево-Черкесии продлили предупреждение о пожароопасности

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version