Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о высшем уровне пожароопасности

В КБР сегодня и завтра возрастает риск возникновения пожаров в северо-восточной и центральной частях республики. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.
В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, 25 и 26 августа в северо-восточной и центральной частях КБР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.
В ближайшие дни возрастает риск пожаров в городском округе Нальчика, Прохладненском, Майском, Терском, Лескенском, Урванском и Баксанском районах, а также в предгорных территориях Зольского, Чегемского и Черекского районов.