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В Карачаево-Черкесии продлили предупреждение о пожароопасности

В Карачаево-Черкесии продлили предупреждение о пожароопасности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР сохраняется угроза возникновения природных пожаров. В регионе продлили действие экстренного предупреждения о пожароопасности.

В Карачаево-Черкесии продлено действие экстренного предупреждения о чрезвычайной пожароопасности. Об этом информирует ГУ МЧС по региону

"До конца суток 23 августа и в течение 24 августа в южной и северной части КЧР ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а местами на территории республики - высокая пожароопасность 4 класса" – МЧС

В ведомстве отметили, что сегодня и завтра высок риск лесных пожаров и возгораний в расположенных в пожароопасной зоне населенных пунктах.

В Карачаево-Черкесии объявлена высокая пожароопасность

В Карачаево-Черкесии объявлена высокая пожароопасность

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