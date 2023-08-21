В Карачаево-Черкесии объявлена высокая пожароопасность

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Температура в регионе в последние несколько дней составляет около 40 градусов.
В южной части Карачаево-Черкесии 21 и 22 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
При этом в большей части региона прогнозируется 4 класс пожароопасности.
В ведомстве предупреждают, что в ближайшие дни увеличивается риск возникновения пожаров в лесу и возгораний на объектах и в населенных пунктах, находящихся в пожароопасной зоне.