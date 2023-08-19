На Северный Кавказ и Краснодарский край надвигается турецкая жара

В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае и на Северном Кавказе ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется практически до плюс 40 градусов.
В субботу, воскресенье и в начале следующей недели столбики термометров в Краснодарском крае и на Северном Кавказе поднимутся до плюс 39 градусов. Об этом сообщил 18 августа научный руководитель Гидрометцентра России.
"В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов. Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы"
– Роман Вильфанд
Он пояснил, что такая погода характерна для юга Турции, передает РИА Новости.