На Северный Кавказ и Краснодарский край надвигается турецкая жара

Опубликовано: 10:50, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае и на Северном Кавказе ожидается аномально жаркая погода. Воздух прогреется практически до плюс 40 градусов.

В субботу, воскресенье и в начале следующей недели столбики термометров в Краснодарском крае и на Северном Кавказе поднимутся до плюс 39 градусов. Об этом сообщил 18 августа научный руководитель Гидрометцентра России.

"В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, республиках Северного Кавказа очень жаркая погода до 39 градусов. Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы"

– Роман Вильфанд

Он пояснил, что такая погода характерна для юга Турции, передает РИА Новости.