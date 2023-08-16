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Сильная жара нагрянула в 49 провинций Турции

Сильная жара нагрянула в 49 провинций Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей 49 турецких провинций предупредили о высокой температуре. Власти призвали граждан быть осторожными. Ранее в стране был побит температурный рекорд – 49 градусов.

Сильная жара пришла в 49 турецких провинций, жителей предупредили о высокой температуре, сообщает пресс-служба Главного метеорологического управления Турецкой Республики.

Ранее 49-градусная температура установилась в провинции Эскишехир, что стало новым температурным рекордом в истории Турции.

Жителей провинций с сильной жарой призвали быть осторожными и спасаться от солнечных ударов. Как подчеркнули в управлении, особенно это касается пенсионеров, детей, и граждан с хроническими заболеваниями.

Синоптики утверждают, что 43 градуса тепла ожидаются в провинциях Батман, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Денизли.

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