Сильная жара нагрянула в 49 провинций Турции

Жителей 49 турецких провинций предупредили о высокой температуре. Власти призвали граждан быть осторожными. Ранее в стране был побит температурный рекорд – 49 градусов.
Сильная жара пришла в 49 турецких провинций, жителей предупредили о высокой температуре, сообщает пресс-служба Главного метеорологического управления Турецкой Республики.
Ранее 49-градусная температура установилась в провинции Эскишехир, что стало новым температурным рекордом в истории Турции.
Жителей провинций с сильной жарой призвали быть осторожными и спасаться от солнечных ударов. Как подчеркнули в управлении, особенно это касается пенсионеров, детей, и граждан с хроническими заболеваниями.
Синоптики утверждают, что 43 градуса тепла ожидаются в провинциях Батман, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Денизли.