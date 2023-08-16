Стамбул может столкнуться с дефицитом воды через 60 дней

Опубликовано: 18:54, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В стамбульских водохранилищах на фоне жары и отсутствия дождей упал уровень воды. Сейчас воды в них - треть от нормы, ее хватит на два месяца.

Жаркое лето и отсутствие дождей негативно сказались на водохранилищах Стамбула.

Воды в городских водохранилищах осталось около 33% от нормы. На сегодняшний день запасы воды минимальные с 2014 года, когда был установлен рекорд.

Воды в Стамбуле осталось всего на 61 день. Уровень возле плотин сейчас вдвое больше, чем в августе 2014 года, когда ситуация была критической.