Стамбул может столкнуться с дефицитом воды через 60 дней

В стамбульских водохранилищах на фоне жары и отсутствия дождей упал уровень воды. Сейчас воды в них - треть от нормы, ее хватит на два месяца.
Жаркое лето и отсутствие дождей негативно сказались на водохранилищах Стамбула.
Воды в городских водохранилищах осталось около 33% от нормы. На сегодняшний день запасы воды минимальные с 2014 года, когда был установлен рекорд.
Воды в Стамбуле осталось всего на 61 день. Уровень возле плотин сейчас вдвое больше, чем в августе 2014 года, когда ситуация была критической.