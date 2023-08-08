Транспорт в Стамбуле резко подорожал на 50-75%

Опубликовано: 13:43, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Стамбуле резко выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Поездка в трамвае или автобусе теперь обойдется на 51,5% дороже, в такси - почти на 75%.

Проезд на общественном транспорт в Стамбуле стал дороже на 51,5%.

Согласно решению Транспортно-координационного центра муниципалитета Стамбула подорожали метро, автобусы и трамваи. Теперь за проезд вместо 9,9 лиры придется платить 15 лир, около $0,55, а стоимость билета на метробус достигла 22,25 лиры - $0,82.

Еще сильнее в Стамбуле подорожало такси, почти на 75%. Километровая поезда обойдется теперь в 70 лир или $2,6.

Повышение цен не обошло стороной даже школьные автобусы, в них проезд подорожал до 50%. Такой же рост цен произошел на проезд в небольших маршрутках, информирует телеканал Haberturk.

Отметим, что произведенное повышение цен оказалось ниже предлагаемого изначально. Автобусы, метро и трамваи могли стать дороже на 57%, а такси - на 100%.