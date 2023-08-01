Стамбул возглавил список городов для спонтанных путешествий

Опубликовано: 9:46, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне не всегда планируют путешествия заранее, иногда решение принимается в последний момент. Чаще всего бронирование за пару дней до поездки приходится на Стамбул, Минск, Ереван, Москву, Санкт-Петербург.

Спонтанные путешествия - особый вид отдыха, в России его практикуют самостоятельные туристы. В какие города россияне едут спонтанно, решившись в последний момент?

Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул. Туристы бронируют отели за 1-3 дня до заселения. Также в топ вошли Минск, Ереван, Дубай, Анталья, Тбилиси, Париж, Бишкек, Милан и Барселона.

На бронирования в последний момент приходится 39% всех бронирований номеров в отелях, следует из данных сервиса OneTwoTrip. При этом в июне российские туристы чаще стали откладывать поиски отеля в чужом городе на последний момент - плюс 8,5% от майских показателей.

При поездках по России бронирования последнего момента стали основными и составили 50,5% всех заказов. Главными городами для спонтанных поездок в июне стали Москва, Санкт-Петербург, Казань. Небольшая доля бронирований отелей прямо перед поездкой приходится на Екатеринбург, Адлер, Краснодар, Ростов-на-Дону Нижний Новгород, Сочи и Новосибирск, пишет РИА Новости.