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Пожар в Тебердинском нацпарке распространился на 5,1 га

Пожар в Тебердинском нацпарке распространился на 5,1 га
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Природный пожар в Тебердинском заповеднике продолжает распространяться. На утро субботы он охватил свыше 5 га.

МЧС по Карачаево-Черкесии фиксирует разрастание лесного пожара в Тебердинском национальном парке.

"Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5.1 га. Работу и передвижение личного состава, привлеченного на тушение, осложняет крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности"

– МЧС

Возгорание началось вечером 30 августа, уже четыре дня идет распространение огня, деятельность по локализации и ликвидации пожара продолжаются.

Пожар в Тебердинском нацпарке мешает тушить густой дым

Пожар в Тебердинском нацпарке мешает тушить густой дым

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