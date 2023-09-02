Пожар в Тебердинском нацпарке распространился на 5,1 га

Опубликовано: 12:35, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Природный пожар в Тебердинском заповеднике продолжает распространяться. На утро субботы он охватил свыше 5 га.

МЧС по Карачаево-Черкесии фиксирует разрастание лесного пожара в Тебердинском национальном парке.

"Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5.1 га. Работу и передвижение личного состава, привлеченного на тушение, осложняет крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности"

– МЧС

Возгорание началось вечером 30 августа, уже четыре дня идет распространение огня, деятельность по локализации и ликвидации пожара продолжаются.