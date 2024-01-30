Ключевая ставка снижена в Армении

Ставку рефинансирования в Армении сегодня было решено немного снизить – таким образом Центробанк Армении намеревается повысить доступность кредитов и активизировать спрос.

Ключевая ставка (ставка рефинансирования) снижена в Армении на 25 п.п., решение о понижении принял Центральный банк РА.

Таким образом, если раньше ключевая ставка составляла 7,75%, то теперь она равняется 7,50%.

Сопутствующие ставки уменьшены на аналогичную величину. Ломбардное репо (когда банки берут в долг у регулятора) с 9,25% сократилось до 9%. Ставка на средства, которые банки могут дать в долг ЦБ РА, отныне составляет не 6,25%, а 6%.

Решение о снижении ставки принято Центральным банком Армении на фон сигналов о том, что ни потребители, ни представители деловых кругов не боятся резкого роста инфляции. Уменьшение ставки призвано сделать деньги более доступными для банков и далее активизировать кредитование физических лиц. Все это будет способствовать активизации спроса и, как следствие, роста армянской экономики.