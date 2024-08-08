Дополнительный тоннель к Верхнему Ларсу заложен в Грузии

Запасной тоннель на автомагистрали Квешети-Коби проложен. Он идет параллельно основному тоннелю и ведет к границе Грузии и России, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
"Большими темпами продолжается развитие проекта Коби-Гудаури. Как вы знаете, в текущем году мы прорезали основной 9-километровый тоннель диаметром 15 метров, а сегодня уже прорезан эвакуационный, также 9-километровый тоннель диаметром 6 метров"
- Ираклий Карселадзе
В будущем по маршруту Квешети-Коби появится асфальтобетонная дорога из двух полос. На ее протяженности оборудуют 5 мостов и тоннелей. Она сократит путь от одного города к другому с 1 часа до 15 минут. Также будет проще доехать до горного курорта Гадаури.
Важно, что благодаря масштабному проекту дорогу к Верхнему Ларсу больше не придется перекрывать в период схода сели и других природных катаклизмов.
Окончание строительства наметили на 2025 год.