Дополнительный тоннель к Верхнему Ларсу заложен в Грузии

На автодороге Квешети-Коби идет масштабное строительство: заложен эвакуационный тоннель на пути к КПП "Верхний Ларс". Это позволит добираться до русско-грузинской границы без проблем даже в период катаклизмов.

Запасной тоннель на автомагистрали Квешети-Коби проложен. Он идет параллельно основному тоннелю и ведет к границе Грузии и России, рассказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.

"Большими темпами продолжается развитие проекта Коби-Гудаури. Как вы знаете, в текущем году мы прорезали основной 9-километровый тоннель диаметром 15 метров, а сегодня уже прорезан эвакуационный, также 9-километровый тоннель диаметром 6 метров"

- Ираклий Карселадзе

В будущем по маршруту Квешети-Коби появится асфальтобетонная дорога из двух полос. На ее протяженности оборудуют 5 мостов и тоннелей. Она сократит путь от одного города к другому с 1 часа до 15 минут. Также будет проще доехать до горного курорта Гадаури.

Важно, что благодаря масштабному проекту дорогу к Верхнему Ларсу больше не придется перекрывать в период схода сели и других природных катаклизмов.

Окончание строительства наметили на 2025 год.