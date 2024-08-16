Новый тоннель до границы с Турцией построят в Грузии

Строительство нового тоннеля, ведущего к турецкой границе, планируется осуществить в Грузии. Его длина превысит 7 тыс метров.

В Грузии появится новый тоннель, ведущий в Турцию. Об этом сообщают местные СМИ.

Тоннель протяженностью 7,6 км соединит Батуми и Сарпи.

Вместо нынешней дороги построят новую, длина которой составит 11,4 км. Ее соединят с объездной дорогой Батуми, строительство которой вышло на финишную прямую, с помощью нового моста на реке Чорохи.

Около 67% новой дороги пройдет через тоннель. Благодаря этому существенно уменьшится расстояние и увеличится скорость движения.

В рамках проекта будут построены развязка, три мостовых перехода и двухполосный тоннель. Возле одного из сел также собираются расширить дорогу.