В Минздраве не исключили распространения в России ортонайровируса

Ортонайровирус, переносимый клещами, может проникнуть в Россию, считают в Минздраве. Сейчас случаи заболевания ортонайровирусом фиксируются в Китае.

Существуют предпосылки для распространения в РФ ортонайровируса, который переносят клещи, говорится в сообщении Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава России, передает ТАСС.

"Основным переносчиком WELV (ортонайовируса) являются клещи, такие как Haemaphysalis concinna. Этот вид клещей уже встречается в России, особенно в южных и центральных регионах, что создает предпосылки для потенциального распространения вируса"

– пресс-служба Центра

Также на то, что в России ортонайовирус может получить распространение, указывает сходство климата и фауны регионов Китая с Дальним Востоком.

Еще один фактор - возможность переноса вируса через границу инфицированными людьми или мигрирующими дикими животными.

Ортонайовирус - что это?

Ортонайровирус или Wetland virus (WELV) - заболевание, впервые выявленное у человека в 2019 году. Случай был зарегистрирован в Китае у мужчины после укуса клеща. WELV входит в ту же группу вирусов, что и конго-крымская геморрагическая лихорадка. Симптомы ортонайовируса чаще всего проявляются в виде лихорадки и озноба, слабости, тошноты. Чаще всего пациенты поправляются в течение двух недель. Анализы крови у заразившихся указывают на проблемы со свертываемостью крови после укуса клеща.

На северо-востоке Китая за последнее время выявили 17 случаев заражения людей WELV. В России пока новый вирус не выявлен.