Вестник Кавказа

Новак и Меликов поговорили о развитии энергосистемы Дагестана

Александр Новак и Сергей Меликов
© Фото: сайт правительства России
Александр Новак пообщался в рамках поездки в Дагестан с главой республики. Стороны обсудили о развитии энергетической системы региона.

Во вторник, 10 сентября, прошла встреча вице-премьера России Александра Новака и главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Центральной темой встречи стало развитие энергетической системы республики до 2036 года.

"Стороны обсудили необходимость разработки комплексной программы развития энергосистемы Республики Дагестан на период до 2036 года с учетом развития туризма и промышленности"

– пресс-служба кабмина

Новак и Меликов также поговорили о подготовке электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода, а также о реализации мероприятий региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

"Кроме того, вице-премьер поручил властям региона совместно с федеральными ведомствами проработать вопросы финансирования технологического присоединения мусоросортировочных комплексов и инфраструктурных проектов Махачкалинско-Каспийской агломерации к водоснабжению, водоотведению и электросетям"

– пресс-служба правительства

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