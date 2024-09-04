Новак и Меликов поговорили о развитии энергосистемы Дагестана

Во вторник, 10 сентября, прошла встреча вице-премьера России Александра Новака и главы Дагестана Сергея Меликова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Центральной темой встречи стало развитие энергетической системы республики до 2036 года.
"Стороны обсудили необходимость разработки комплексной программы развития энергосистемы Республики Дагестан на период до 2036 года с учетом развития туризма и промышленности"
– пресс-служба кабмина
Новак и Меликов также поговорили о подготовке электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего периода, а также о реализации мероприятий региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.
"Кроме того, вице-премьер поручил властям региона совместно с федеральными ведомствами проработать вопросы финансирования технологического присоединения мусоросортировочных комплексов и инфраструктурных проектов Махачкалинско-Каспийской агломерации к водоснабжению, водоотведению и электросетям"
– пресс-служба правительства