Александр Новак призвал инвестировать в Северный Кавказ

Огромный потенциал Северного Кавказа как инвестиционно привлекательного региона видят как российские, так и иностранные инвесторы. СКФО быстро развивается, заявил на КИФ Александр Новак.

Северный Кавказ сегодня крайне выгодный для инвестиций и перспективный регион, инвесторы поверили в Кавказ, об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.

«Это уникальный регион… Если говорить, например, об инвестициях, то их рост в прошлом году составил 15% по отношению к предыдущему году, это где-то 1 трлн рублей – большая цифра для Кавказа. Самое главное, что инвесторы начали в последние годы верить в Кавказ»

– Новак

Вице-премьер отметил, что потенциал СКФО еще реализован не полностью, раньше его раскрытие тормозило, например, то, что банки не финансировали, не присутствовали в регионе, не было доверия.

«Сегодня мы видим, что инвесторы и наши крупнейшие банки – ВТБ, Сбер, Россельхозбанк – стали активно участвовать в финансировании инвестпроектов региона»

– Новак

Он отметил, что за последние три года объемы финансирования заемных средств от банков выросли в два раза. В будущем вложения в регион увеличатся еще.

«На сегодняшний день только по тем крупнейшим проектам, которые находятся в зоне внимания федерального правительства, – 35 проектов в семи регионах, по пять крупнейших проектов, – общий объем инвестиций составляет 1,7 трлн рублей, которые должны быть вложены. Часть из них уже профинансирована»

– Новак

Инвестиции на Северном Кавказе создают мультипликативный эффект - вложения в одну сферу помогает развивать и другие. Так, улучшение транспортной ситуации открывает новые возможности для бизнеса в регионе, пояснил вице-премьер.

«Что касается инвестиционной привлекательности, то сегодня ситуация очень сильно изменилась в лучшую сторону. Даже за первый день (КИФ), по той информации, которая у меня есть, уже подписано 24 соглашения на общую сумму 60 млрд рублей»

– Новак

В форуме участие принимают иностранные партнеры из 50 стран, а также российские компании.

«Когда база низкая, есть огромный потенциал. Появляется много сторон, которые хотели бы в этом поучаствовать, так как рост может быть более высоким, чем при обычном развитии, там, где уже достаточно высокая база»

– Новак

Сегодня делать вложения в экономику СКФО очень выгодно, большой интерес к региону проявляют как российские, так и иностранные инвесторы, заключил вице-премьер в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.