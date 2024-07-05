Туристический "Большой Кавказ" обойдется России в 1,5 трлн рублей

Во вторник на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация туристической схемы макротерритории "Большой Кавказ".
Масштабный проект включающая семь субъектов СКФО, он потребует значительного финансирования.
"Самое сложное - стоимость реализации, сколько это все стоит. Стоит много - это семь регионов, перспектива пятилетки, суммы приведены накопленным итогом. <...> Бюджетные инвестиции и частные инвестиции - совокупно это около 1,5 трлн рублей"
– глава проектного офиса "ПроГород" (группа ВЭБ) Ксения Титова
По ее словам, примерно половина всех инвестиций будет направлена на приоритетные объекты, среди них национальная Кавказская тропа и Большая Кавказская дорога.
Турсхема была разработана в прошлом году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заказчиком выступило Минэкономразвития РФ.