Туристический "Большой Кавказ" обойдется России в 1,5 трлн рублей

Пятилетний проект туристического "Большого Кавказа" потребует свыше 1,5 трлн инвестиций. Проект будет включать туристическое развитие инфраструктуры семи субъектов.

Во вторник на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация туристической схемы макротерритории "Большой Кавказ".

Масштабный проект включающая семь субъектов СКФО, он потребует значительного финансирования.

"Самое сложное - стоимость реализации, сколько это все стоит. Стоит много - это семь регионов, перспектива пятилетки, суммы приведены накопленным итогом. <...> Бюджетные инвестиции и частные инвестиции - совокупно это около 1,5 трлн рублей"

– глава проектного офиса "ПроГород" (группа ВЭБ) Ксения Титова

По ее словам, примерно половина всех инвестиций будет направлена на приоритетные объекты, среди них национальная Кавказская тропа и Большая Кавказская дорога.

Турсхема была разработана в прошлом году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заказчиком выступило Минэкономразвития РФ.