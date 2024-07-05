Вестник Кавказа

Туристический "Большой Кавказ" обойдется России в 1,5 трлн рублей

Туристический "Большой Кавказ" обойдется России в 1,5 трлн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пятилетний проект туристического "Большого Кавказа" потребует свыше 1,5 трлн инвестиций. Проект будет включать туристическое развитие инфраструктуры семи субъектов.

Во вторник на Кавказском инвестиционном форуме состоялась презентация туристической схемы макротерритории "Большой Кавказ".

Масштабный проект включающая семь субъектов СКФО, он потребует значительного финансирования.

"Самое сложное - стоимость реализации, сколько это все стоит. Стоит много - это семь регионов, перспектива пятилетки, суммы приведены накопленным итогом. <...> Бюджетные инвестиции и частные инвестиции - совокупно это около 1,5 трлн рублей"

– глава проектного офиса "ПроГород" (группа ВЭБ) Ксения Титова

По ее словам, примерно половина всех инвестиций будет направлена на приоритетные объекты, среди них национальная Кавказская тропа и Большая Кавказская дорога.

Турсхема была разработана в прошлом году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заказчиком выступило Минэкономразвития РФ.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1780 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Предприниматели СКФО заинтересовались гостиничным бизнесом

Предприниматели СКФО заинтересовались гостиничным бизнесом

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Туристы на Северном Кавказе выбирают апартаменты

Гостиничный фонд Северного Кавказа к 2030 году вырастет вдвое

Гостиничный фонд Северного Кавказа к 2030 году вырастет вдвое

Кавказ будет принимать большие спортивные соревнования

Кавказ будет принимать большие спортивные соревнования

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы