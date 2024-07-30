Вестник Кавказа

Книгу о жизни Сталина экранизируют до 2027 года Грузия и Великобритания

Иосиф Сталин
© Фото: сайт Русской исторической библиотеки
Экранизация книги о жизни Сталина, написанная историком из Великобритании, выйдет в свет в ближайшие несколько лет. Она охватит почти весь период жизни Иосифа Джугашвили до того времени, как он стал генсеком СССР.

Картину, снятую по книге "Молодой Сталин", планируется выпустить не позднее 2026 года. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным еженедельника Variety, в картине будет описываться период жизни Иосифа Джугашвили с 1878 по 1917 год.

Продюсерами киноленты будут компания Independent Film Project (Грузия), студия Film and Music Entertainment (Великобритания) и предприниматель Арчил Геловани.

Напомним, книга, которую планируется экранизировать, была написана историком и писателем Саймоном Монтефиоре. Она вышла в 2007 году.

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