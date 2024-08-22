Вестник Кавказа

Власти Грузии одобряют российский бизнес в стране

Власти Грузии одобряют российский бизнес в стране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Появление в Грузии российских компаний, как и другого зарубежного бизнеса, одобряется. Так оценил открытие в республике сервиса Ozon глава Тбилиси Каха Каладзе.

Градоначальник Тбилиси и генсек партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе оценил появление в Грузии российского маркетплейса Ozon. Он отметил, что в стране рады открытию любого иностранного бизнеса, предприятия из России – не исключение.

"Двери Грузии открыты для туристов, а также бизнеса. Любой человек, компания, в том числе российская, которая не под санкциями, могут войти в страну, заниматься бизнесом, трудоустраивать людей. Я не вижу никаких проблем в связи с этим"

- Каха Каладзе

Ozon в Грузии

Информация о том, что сервис Ozon начал работу в Грузии, появилась сегодня утром. Сейчас товар в республику будет идти около двух недель. В будущем время доставки хотят сократить.

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