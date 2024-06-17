В Грузии начал работать маркетплейс Ozon

В Грузии стало можно совершать покупки онлайн на маркетплейсе Ozon. Доставка товаров Грузию будет составлять около двух недель.

Российский Ozon пришел в Грузию, продажи уже открылись, рассказали в компании, передает ТАСС.

"Ozon открыл продажи в Грузии. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий - от электроники до товаров для красоты и здоровья"

– компания

Сроки доставки на начальном этапе будут составлять около 14 дней, в будущем сроки могут сократиться. Получить приобретенные на Ozon товары жители Грузии могут через курьерские службы или в пунктах выдачи заказов партнеров.