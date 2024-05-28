Вестник Кавказа

Россияне значительно увеличили траты на маркетплейсах

Россияне значительно увеличили траты на маркетплейсах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России увеличились траты на маркетплейсах. В мае средняя сумма потраченного достигла 7 тыс рублей. Число покупателей в возрасте до 22 лет тоже возросло.

В мае 2024 года в более чем в два раза возросли траты на онлайн-площадках среди граждан России, сообщает пресс-служба банка ВТБ.

Как отмечает банк, средняя сумма потраченного достигла 7 тыс рублей в месяц – на 24% выше, чем в мае прошлого года. Также увеличилось в 2,5 раза число покупателей в возрасте до 22 лет.

Подчеркивается, что расходы таких пользователей возросли почти в 4 раза. Кроме того, удвоилось количество клиентов старше 65 лет.

В ВТБ заявили, что большинство пользуется при оплате картой и системой быстрых платежей, которая обретает популярность среди клиентов.

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