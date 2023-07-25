У маркетплейса Ozon через год появится комплекс складов в Дагестане

Руководство маркетплейса Ozon к лету будущего года планирует построить в Дагестане собственный комплекс складских помещений – такое требование диктует повышенный спрос на товары, которые реализуются торговой сетью.

Маркетплейс Ozon к лету 2025 года планирует построить в Дагестане комплекс складских помещений, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба администрации главы республики.

Комплекс складов будет немаленьким – ожидается, что общая площадь помещений составит 110 тыс кв м, а заработает он уже через год, в июле 2025-го.

Возведение складского комплекса уже началось, поведал министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.

На новые площади хранения в Дагестане претендуют еще две российских торговых сети – это магазины сети "Магнит" и розничной сети продаж "Зеленое яблоко": у "Магнита" вопрос будет решаться, когда число его магазинов в регионе превысит 120, добавил министр.