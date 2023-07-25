Ozon будет поставлять товары из Армении в Россию

Ozon начал работать в Армении и взялся за развитие логистики - открыт центр сортировки в Ереване.
"Компания открыла представительство в Ереване и запускает собственную логистическую инфраструктуру в стране, чтобы упростить местным продавцам выход на российский рынок и обеспечить оперативную доставку товаров из Армении"
– маркетплейс
В армянской столице уже работает сортировочный центр Ozon, позволяющий принимать и отправлять заказы, оформлять возвраты, заниматься упаковкой товаров.
Заказы в Россию из Армении будут идти 5-8 дней, россиянам будут представлены различные категории товаров, в том числе одежда и обувь, а также товары доя дома.
"Продавцы смогут отгружать свои товары в пункты приема заказов СДЭК, расположенные в Ереване и других крупнейших городах Армении. В перспективе компания планирует развивать сеть собственных пунктов приема и выдачи заказов по всей стране. На первом этапе продавцам будут доступны несколько схем доставки товаров в Россию: "продажа со склада продавца" и "доставка силами продавца"
– Ozon