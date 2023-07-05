Ozon пришел в Армению

Опубликовано: 10:10, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для покупателей из Армении стал доступен практически весь ассортимент российского маркетплейса Ozon. Срок доставки товаров – около семи дней.

Онлайн-ретейлер Ozon начал продажи для жителей Армении. Как сообщили в компании, покупателям доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса.

"Жители Армении уже могут оформить покупки товаров из России на Ozon. Им доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса - 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья"

– онлайн-ретейлер

Уточняется, что в среднем срок доставки товаров будет составлять семь дней.