Вестник Кавказа

Штаты введут новые ограничения против Ирана

Штаты введут новые ограничения против Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американские власти после 10 сентября введут новые санкции против Ирана. Они коснутся компаний, который сотрудничают с Россией.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после 10 сентября объявит о новых антииранских ограничениях.

Он отметил, что санкции против Тегерана коснутся организации Iran Air. Ограничения будут связаны из-за ирано-российского сотрудничества.

Блинкен заявил, что Иран уже заявлял о стремлении согласовать снятие со страны иностранных санкций, однако добился противоположного эффекта.

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