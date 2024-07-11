Штаты введут новые ограничения против Ирана

Американские власти после 10 сентября введут новые санкции против Ирана. Они коснутся компаний, который сотрудничают с Россией.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после 10 сентября объявит о новых антииранских ограничениях.
Он отметил, что санкции против Тегерана коснутся организации Iran Air. Ограничения будут связаны из-за ирано-российского сотрудничества.
Блинкен заявил, что Иран уже заявлял о стремлении согласовать снятие со страны иностранных санкций, однако добился противоположного эффекта.