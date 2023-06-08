Что такое турецкий хоккей?

Турецкая федерация хоккея планирует участие команд страны в Континентальной, а также во Всероссийской и Молодежной хоккейных лигах. Новость любопытная в политическом плане, с учетом нынешних геополитических реалий. Но какую добавленную стоимость даст этот шаг с точки зрения качества хоккейного зрелища, и вообще, что собой представляет турецкий хоккей?

Меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея России президент федерации Халит Албайрак подписал 9 мая в Туле.

Хоккей по-турецки

Хоккей в Турции очень молодой вид спорта. Первые любительские встречи состоялись в начале 1980-х годов, а на профессиональный уровень игра стала выходить десять лет спустя. В феврале 1989 года в Анкаре был открыт "Ледовый дворец катания", первый в стране хоккейный каток, соответствующий международным стандартам. Обучение игроков вели иностранные тренеры – американцы, канадцы, югославы, а первые команды формировались в столичных центрах – Анкаре и Стамбуле. Большую роль в их становлении сыграл Рино Уэлетт, канадский дипломат, работавший в Анкаре, который тренировал сразу несколько местных команд.

Примечательно, что курировала хоккей Федерация лыжного спорта. Об уровне первых турецких команд можно только догадываться. Но, как говорится, дорогу осилит идущий.

В 1992-93 годах турецкий хоккей делает семимильные шаги, но только в плане оформления международного статуса. Организуется самостоятельная хоккейная федерация, которая становится членом ИИХФ и принимает участие в чемпионате мира 1992 года в группе С-2. Результаты дебютанта были плачевными, но такой итог был очевиден заранее. Самое крупное поражение турецкой сборной нанесла Испания – 0-38. А единственный хоккеист, который выделялся своей игрой - Юмит Мустафа Варол был выходцем из второго швейцарского дивизиона, где благополучно отыграл вплоть до начала следующего века.

Зато в следующем году Анкара принимала чемпионат мира в группе С-4. Результат более достойный – 3 место из трех участников, но ни одного разгрома по типу испанского. Хотя и противники были так себе команды – Греция и Израиль.

В 1993 году была основана первая в стране хоккейная лига и разыграно первенство, победителем которого стала команда с простым названием - Бююкшехир Беледиеси Анкара Спор Кулубю (Анкара). Анкара доминировала в лиге всю первую половину 1990-х, пока не появился реальный конкурент в лице Полицейской академии и колледжа Турции – 6-и кратного чемпиона Турции.

Постепенно число конкурентов росло. Особо стоит выделить - "Башкент Илдызлары". Это первая в Турции команда, которая сделала ставку на легионеров (белорусов, латышей, американцев, словаков). Причем в Турцию многие легионеры попадали из не менее экзотических лиг. Гонконга, например. Но подобный подход неизбежно вел к дальнейшему падению уровня игры национальной сборной. Апофеозом неудач стало первенство мира 2000 года в группе D, где турецкие хоккеисты заняли последнее место в самой низшей по уровню группе, проиграв сборной Мексики.

Турецкие хоккеисты

Упорству турецких игроков можно позавидовать. Приезжать и из года в год проигрывать – дело непростое. Но постепенно появлялись и свои доморощенные рекордсмены. Например, Эмрах Озмен, который стал лидером национальной сборной Турции по количеству заброшенных шайб (49), сыгранных матчей (76) и набранных очков (91).

Озмен - первый турецкий хоккеист, который становится лучшим бомбардир чемпионата мира 2008 года в третьем дивизионе. А восемь лет спустя при его участии сборная Турции завоевала первое место в том же дивизионе. Печальной строкой в послужном списке хоккеиста стала Универсиада 2011 года в Эрзуруме, где его команда проиграла все три матча с общей разницей голов 0:60.

Сердар Семиз стал одним из первых игроков национальной сборной Турции, имевших опыт выступления в шведской хоккейной лиге (на уровне второго и третьего дивизионов). Дженгиз Чиплак был признан в 2007 году лучшим нападающим чемпионата мира во втором дивизионе. Чиплак обладает рекордом результативности сборной Турции, забросив пять шайб в поединке с Люксембургом. Но и его секрет успеха прост – парень родился в Эдмонтоне и на юношеском уровне играл в местных хоккейных командах.

Турецкая лига

Сейчас в турецкой лиге выступает 7 команд. Среди лидеров - Истанбул ББ, Буз Адамлар, Буз Бейкоз. Число легионеров в ведущих командах страны достаточно значимо, но идет тенденция к их сокращению. В нулевые годы в лиге был лимит в семь легионеров, но в последние три года его урезали и оставили только четырех иностранцев, которые получают зарплаты существенно больше местных игроков (при средней зарплате в Лиге – от 500 до 800 долларов). Поэтому большинство местных игроков работают помимо занятия хоккеем.

Россияне в турецких командах

Появились в турецком хоккее и успешно играют россияне. Например, воспитанник магнитогорского хоккея Никита Сандырев – один из лучших вратарей турецкого чемпионата средины 10-х годов. Еще один вратарь, Савелий Воронов выиграл несколько лет назад первенство Турции в составе Буз Бейкоз. Известный российский хоккеист Денис Казионов попробовал себя в качестве тренера и выиграл первенство Турции, причем, как мужской, так женской хоккейными командами.

Проблемы турецкого хоккея

Большая проблема местного чемпионата – в отличие от футбола в хоккей вкладывается мало денег. Серьезные проблемы с экипировкой, почти нет рекламных контрактов, отсутствует планомерная работа со зрителями со стороны клубов. Поэтому большинство ледовых арен (от 3000 до 8000 зрителей) заполняются максимум наполовину. Сборная активно работает в плане натурализации игроков, но большого эффекта этот процесс пока не приносит. В рейтинге IIHF мужская команда занимает 38-е место, женская — 28-е. Обе сборные играют в третьем по силе дивизионе.

Поэтому можно целиком и полностью согласиться со словами Айбарака:

Для нас это подписание является первостепенным, большим шагом. Мы верим в то, что оно сделает наши отношения теплыми, братскими и привнесет немало хорошего во взаимоотношения между нашими народами.

При этом необходимо понимать, что предстоит пройти очень сложный и долгий путь, прежде чем турецкие клубы смогут стать не только формально, но и по качественным параметрам полноценными партнерами или даже участниками российских хоккейных лиг.