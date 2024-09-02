Какие города Северного Кавказа побили температурный рекорд?

Синоптики назвали города СКФО, побившие температурный рекорд в этот вторник. Среди них оказались столицы Северной Осетии и Ставрополья.

Теплая погода продолжает держаться на территории России: два города СКФО – Владикавказ и Ставрополь – установили рекорды по температуре, передал эксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В прошедший вторник в столице Северной Осетии зафиксировали 29,5 градусов жары. Предыдущий рекорд был установлен в 1962 году. Тогда температура воздуха достигла показателей в 28,9 градусов.

В Ставрополе синоптики отметили 30,2 градуса на столбике термометра. Ранее рекордным показателем температуры воздуха стали 29,4 градуса в 1994 году.

Накануне температурные рекорды поставили не только Ставрополь и Владикавказ, но и другие города страны – всего более 35. Среди них населенные пункты от северной Архангельской области до знойного Краснодарского края.