Вестник Кавказа

В Грузии назвали условие для работы в стране компаний из России

Каха Каладзе
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Российские предприниматели могут заниматься бизнесом в Грузии, сообщили в правящей партии республики. Единственное условие – они не должны числиться в санкционных списках.

Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и открыта для бизнеса. Об этом заявил генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси.

"Мы, конечно, не присоединились к санкциям и абсолютно открыто заявили об этом. Двери Грузии открыты как для туристов, так и для бизнеса"

– Каха Каладзе

Он подчеркнул, что у любых компаний, в том числе из России, которых нет в санкционных списках, есть возможность вести бизнес на территории Грузии.

"Не вижу в этом никакой проблемы. Здесь, справедливости ради, напомню, что много лет назад стратегические объекты в стране были отчуждены российскими компаниями, причем не только обычными, но и российскими госкомпаниями"

– представитель правящей партии

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