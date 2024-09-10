Верхний Ларс открылся спустя 22 часа

Почти на сутки закрывалась Военно-Грузинская дорога для большегрузного транспорта. Этим утром движение возобновлено.
В среду пункт Верхний Ларс открыт для всех видов транспорта, снято действовавшее почти сутки ограничение для грузовиков.
Автомобильное движение по дороге на российско-грузинской границе было ограничено, участок закрывался для фур с 8:20 мск 5 ноября, причиной стала непогода на грузинской стороне. Теперь проезд открыт.
"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 6:20 мск 6 ноября до особого распоряжения"
– ГУ МЧС РФ по Северной Осетии