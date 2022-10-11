Вестник Кавказа

Ставрополье готово к зиме на 87%

Ставрополье готово к зиме на 87%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье 87% объектов подготовили к отопительному сезону. Об этом заявили региональные власти.

Власти Ставрополья большое значение придают подготовке объектов к отопительному сезону. Согласно последним данным, 87% объектов на территории региона уже подготовлены к наступлению зимы.

В работе задействованы муниципальные службы, управляющие компании жилых домов, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения, образования и другие. Все они понимают важность своей роли в обеспечении тепла и комфорта горожанам в холодное время года.

Была проведена проверка отопительных систем, оборудования и коммуникаций на предмет исправности и готовности к работе. В случае выявления неисправностей, проводился капитальный или текущий ремонт с целью устранения проблем.

Также было уделено внимание утеплению зданий, замене окон на более энергоэффективные, установке автоматики для оптимизации работы отопительной системы и снижения затрат на энергоресурсы. Важной частью подготовки стало обучение персонала, ответственного за техническое обслуживание обогревающих систем, чтобы оперативно реагировать на любые возможные неполадки.

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