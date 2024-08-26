Запад работает над тем, чтобы не допустить сохранения власти правящей партии в Грузии. К вмешательству в парламентские выборы 26 октября США хотят подключить ОБСЕ, передает российская разведка.

Вашингтон привлечет БДИПЧ ОБСЕ ко вмешательству в выборы в парламент Грузии, об этом предупреждает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным российской разведки, Госдеп готовит новый план по вмешательству в выборы в Грузии.

"Американцы договорились о "сотрудничестве" с руководством Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на грузинском направлении. Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов"

– СВР

Сегодня у власти в стране находится "Грузинская мечта", партия планирует победить на октябрьских выборах. Как только первые итоги выборов будут обнародованы, предупреждает СКР, БДИПЧ ОБСЕ также представит заключение с информацией о том, что выборный процесс не соответствовал нормам демократии.