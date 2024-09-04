Вестник Кавказа

На известного блогера из Чечни завели дело

На известного блогера из Чечни завели дело
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Административное дело возбуждено в отношении блогера Асхаба Тамаева. Оно заведено из-за нарушения закона о рекламе. Дело рассмотрят в октябре.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила возбуждении административного дела на известного блогера из Чечни Асхаба Тамаева.

Как отметила общественный деятель в своем телеграм-канале, дело против блогера заведено Управлением ФАС РФ по республике из-за нарушения закона о рекламе.

Она подчеркнула, что основанием стало обращение Лиги о незаконной рекламе онлайн-казино. Мизулина добавила, что дело планируется рассмотреть 1 октября.

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