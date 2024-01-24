Известный блогер стал фигурантом уголовного дела в Дагестане

Уголовное дело открыто в Дагестане в отношении знаменитого блогера Саида Шахбанова после того, как в соцсетях разошлось видео, на котором мужчина совершает очень опасные маневры на машине.

Блогер Саид Шахбанов оказался фигурантом уголовного дела за опасное вождение – причем эти маневры он совершал буквально на камеру, рассказали в МВД Дагестана.

Видео, на которых запечатлено лихачество Шахбанова, широко разошлись в Telegram-каналах и вызвали большой резонанс и возмущение. На записях, сделанных в Махачкале, 28-летний Шахбанов, число подписчиков которого в соцсетях превышает 270 тыс, выполняет незаконные "трюки" за рулем BMW M5, а точнее совершает грубые нарушения ПДД. Среди продемонстрированных им опасных маневров – дрифт, а также выезд на "встречку", при оживленном движении транспорта.

Полиция заинтересовалась случившимся. Шахбанова доставили в отдел, где на него оформили восемь административных материалов.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего дагестанского блогера по статье 267.1 уголовного кодекса РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)"

– МВД