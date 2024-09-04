Добраться до аэропорта Ставрополя будет проще и быстрее

Маршрут до аэропорта Ставрополя скорректируют с расписанием рейсов самолетов. Экспресс-маршрут расширят после ввода нового терминала в конце года.

К концу 2024 года планируется открытие нового терминала в аэропорту Ставрополя. Это потребует корректировки расписания рейсов и экспресс-маршрутов от автовокзала до аэропорта. В настоящее время на линии курсирует около четырех единиц техники.

«Сейчас муниципальный маршрут работает как экспресс, у него только один остановочный промежуточный пункт. Он призван связать объекты транспортной инфраструктуры — аэропорт - железнодорожный вокзал – Центральная автостанция. При открытии нового терминала количество автобусов однозначно нужно увеличивать»

– замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Денис Янаков

Открытие нового терминала в аэропорту Ставрополя создаст потребность в обновлении и расширении транспортной инфраструктуры города. Новый экспресс-маршрут от автовокзала до аэропорта станет ключевым элементом в обеспечении комфортного и своевременного транспортного обслуживания пассажиров. Планируется увеличение количества рейсов и расширение географии покрытия для повышения доступности аэропорта для горожан и посетителей региона.

Предстатель ведомства подчеркнул, что изменения в экспресс-маршруте от автовокзала до аэропорта Ставрополя после открытия нового терминала призваны упростить доступ пассажиров к воздушному транспорту и облегчить процесс передвижения по городу.