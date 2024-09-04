Вестник Кавказа

В аэропорту Минвод реализуют ресторанные проекты

В аэропорту Минвод реализуют ресторанные проекты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории нового терминала аэропорта Минвод откроется 8 точек общественного питания. Сейчас ведется сбор заявок от ресторанных компаний для участия в тендере.

Аэропорт Минеральных Вод, расположенный в Ставропольском крае, становится все более важным транспортным узлом для путешественников, как внутри страны, так и за ее пределами. В ближайшее время терминал аэропорта пополнится восемью новыми точками общественного питания. Это не только улучшит сервис для пассажиров, но и создаст новые возможности для бизнеса.

Согласно данным, здесь будут восемь точек общественного питания: кафе и рестораны, и фастфуды. Опыт других аэропортов показывает, что наличие разнообразных вариантов общественного питания может значительно поднять уровень обслуживания и удовлетворенности пассажиров.

Сейчас в аэропорту проходил сбор заявок от ресторанных компаний, заинтересованных в участии в тендере на предоставление услуг общественного питания. Это открывает возможности для местных и национальных брендов, а также акцентирует внимание на кафе и ресторанах, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке.

Участникам тендера будет предложено представить свое меню, концепцию обслуживания и стратегии маркетинга. Это позволит аэропорту выбрать лучшие предложения, которые смогут удовлетворить пассажиров по качеству, ценовым категориям и скорости обслуживания.

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