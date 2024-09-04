Вестник Кавказа

Борьбу с гонщиками и антипарковщиками усилят в Краснодаре

Борьбу с гонщиками и антипарковщиками усилят в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре усилят борьбу с гонщиками и антипарковщиками. Глава Краснодара назвал беспределом ситуацию в этой области.

В последние годы Краснодар становится все более популярным как туристический и деловой центр. Однако вместе с растущей популярностью увеличивается и число проблем, связанных с транспортом. Глава Краснодара высказал озабоченность по поводу ситуации с водителями, которые превышают скорость, а также теми так называемыми антипарковщиками.

«Беспредел, который у нас происходит, в том числе на улице Красной, недопустим»

– глава Краснодара Евгений Наумов

Отметим, что антипарковщики – это большая проблема для Краснодара. С нехваткой парковочных мест жители и гости города зачастую оставляют свои автомобили в местах, где это запрещено. Это создает пробки и затрудняет движение как для пешеходов, так и для других авто. По данным местных властей, в центре Краснодара не хватает более 3,5 тыс парковочных мест.

Кроме того, антипарковка негативно сказывается на малом бизнесе. Магазины и кафе, расположенные в центре города, теряют постоянных клиентов из-за отсутствия удобного доступа к своим заведениям. Это приводит к снижению доходов и даже закрытию бизнеса. Негативные последствия антипарковки выходят далеко за рамки проблем учета соблюдения дорожных знаков.

Глава Краснодара о том, что борьба с гонщиками и антипарковщиками будет одно из приоритетных задач. В ближайшие месяцы местные власти планируют внедрить ряд новых инициатив, направленных на улучшение ситуации.

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