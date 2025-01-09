Пенсионерка стала жертвой пожара на Кубани

Возгорание вспыхнуло в станице Варениковская на Кубани. В ходе ликвидации огня в помещении было обнаружено тело пенсионерки.
В станице Варениковская Краснодарского края произошел пожар, погибла местная пенсионерка, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Возгорание вспыхнуло в жилом помещении на улице Карла Маркса. Увидев огонь, местные жители незамедлительно обратились в службу спасения.
К месту происшествия прибыла бригада пожарных. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тело 66-летней женщины, заявили в ведомстве.
Отмечается, что возможной причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.