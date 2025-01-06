Почти 150 волонтерам на Кубани понадобилась медицинская помощь

За помощью к врачам обратились 146 волонтеров, которые убирают мазут с пляжей Кубани. В Крыму обращений за помощью не зафиксировано.
Глава кубанского Минздрава Евгений Филиппов раскрыл количество волонтеров, которым понадобилась медицинская помощь после уборки мазута с пляжей Краснодарского края.
Чиновник отметил, что к врачам за месяц уборки обратились 146 человек. Министр добавил, что 142 человекам оказались амбулаторную помощь, а другим потребовалась госпитализация.
Стоит добавить, что в Крыму и Севастополе обращений граждан за медицинской помощью пока не было.
Подчеркивается, что в Анапе функционируют 6 врачебно-фельдшерских постов, туда волонтеры могут обратиться за помощью.