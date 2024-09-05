Вестник Кавказа

Фестиваль народных промыслов пройдет в Дербенте

Фестиваль народных промыслов пройдет в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте с 12 по 15 сентября устроят масштабный фестиваль народных промыслов. Ожидается, что площадку фестиваля посетят больше 50 тысяч человек.

С 12 по 15 сентября в Дербенте состоится фестиваль народных промыслов. Организаторы готовятся к мероприятию, ожидая прибытия более 50 тыс гостей со всего мира.

Помимо выставок и мастер-классов местных мастеров, на площадке будут проводиться открытые лекции по народному ремеслу. Участники и гости смогут узнать об истории формирования промыслов различных регионов и, конечно же, о традиционных методах создания уникальных изделий.

«Планируется участие экспонентов из 20 регионов России, Узбекистана, Киргизии и Белоруссии. За четыре дня фестиваль посетят более 50 тысяч человек»

– заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Анна Безрукова

Фестиваль представит посетителям культурное разнообразие Дагестанских промыслов, передавая уникальное наследие поколениям. Также запланированы выступления популярных артистов. Не менее захватывающим станет светомузыкальное фонтанное шоу.

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