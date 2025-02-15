Вестник Кавказа

Как Москва празднует Масленицу-2025?

"Вестник Кавказа"
Фестиваль "Московская масленица-2025" проходит в эти дни на площадках "Зимы в Москве". Он начался 21 февраля и завершится 2 марта. В программу входят гуляния, выступления фолк-коллективов, хороводы и другие народные масленичные забавы.

Масленица-2025 пришла в Москву – жители и гости столицы широко отмечают традиционный русский праздник на площадках "Зимы в Москве".

Начавшийся 21 февраля праздничный марафон будет проходить в течение 10 дней, до 2 марта. В программу входят народные гуляния, концерты фолк-коллективов, хороводы, состязания богатырей, традиционные масленичные забавы, в которых смогут принять участие дети и взрослые, и, конечно, блины с самыми разными начинками.

В общей сложности зиму провожают более чем на 30 локациях по всей российской столице.

"Вестник Кавказа" представляет самые яркие фото Московской Масленицы-2024!

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Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масленичные гулянье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
535 просмотров

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