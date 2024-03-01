Названы площадки отмечания Масленицы в Москве

Где в Москве на этой неделе пройдут гуляния в честь Масленицы? Всего открыты почти 30 площадок, в выходные 10 парков ждут гостей на "Всенародную Масленицу".

Масленица стартовала в России, она продлится с 11 по 17 марта включительно, в Москве запланированы широкие гуляния.

"Москвичей и гостей города ждут на 29 фестивальных площадках "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта... А 16-17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица"

– мэр города Сергей Собянин

В выходные отмечать Масленицу с музыкой и блинами будут в следующих парках: "Коломенское", "Царицыно", "Фили", "Митино", "Сокольники", "Музеон", "Эрмитаж", "Ходынское поле", Измайловский и Лианозовский.

Возле ЦУМа в центре мегаполиса площадка будет работать всю неделю 24/7, поесть блинов можно будет в любое время суток. Остальные площадки открыты с 11 до 20 или 21 часа.